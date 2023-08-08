В Болгарии рассказали о визите Буданова

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов совершил визит в Болгарию во главе делегации.

Об этом во вторник со ссылкой на Министерство обороны Болгарии сообщили местные СМИ, в частности БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что украинская делегация провела встречи с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором болгарской Службы военной разведки бригадным генералом Венелином Веневым.

ФОТО: БГНЕС

"Во время переговоров обсудили состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития ситуации и другие темы, представляющие взаимный интерес. С болгарской стороны был поднят и уточнен вопрос относительно сайта "Миротворец", – говорится в сообщении ведомства.

Также в болгарском Минобороны высоко оценили встречи, "подчеркнули продуктивность переговоров и выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества".

Когда именно состоялся визит, болгарская сторона не раскрывает, но в конце прошлой недели местный телеканал bTV опубликовал интервью с главой ГУР Минобороны, где тот рассказал о сотрудничестве Киева и Софии в сфере вооружений.