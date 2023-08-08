Німеччина хоче продовжити термін розгортання ЗРК Patriot у Польщі

Міністерство оборони Німеччини пропонує Польщі продовжити розгортання трьох німецьких зенітно-ракетних комплексів ППО Patriot.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Спочатку планувалось, що німецькі ЗРК Patriot перебуватимуть у Польщі максимум шість місяців, але тепер Берлін пропонує продовжити їхнє розгортання до кінця року.

Продовження цього терміну після 2023 року поки що не планується.

Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

У січні німецькі ЗРК Patriot відправили до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною, де будуть розгорнуті для запобігання ударам маневрених ракет.

Крім того, польська сторона активно купує ці системи протиповітряної оборони у США.