Германия хочет продлить срок развертывания ЗРК Patriot в Польше

Министерство обороны Германии предлагает Польше продолжить развертывание трех немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Сначала планировалось, что немецкие ЗРК Patriot будут находиться в Польше максимум шесть месяцев, но теперь Берлин предлагает продолжить их развертывание до конца года.

Продление этого срока после 2023 года пока не планируется.

Напомним, решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетного обстрела Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В январе немецкие ЗРК Patriot отправили в польский городок Замостье вблизи границы с Украиной, где будут развернуты для предотвращения ударов маневренных ракет.

Кроме того, польская сторона активно покупает эти системы противовоздушной обороны у США.