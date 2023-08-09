У Кишиневі відмовилися карати лікаря, який "жартував" про розстріл пацієнтки за російську мову

Лікар Республіканської клінічної лікарні (РКЛ) у Кишиневі дістав попередження за докори на адресу пацієнтки в незнанні румунської мови, які викликали гострі суперечки в Молдові.

Таке рішення, як пише "Європейська правда", ухвалила комісія з етики, повідомила РКЛ у Facebook.

За словами РКЛ, комісія перевірила всі обставини інциденту і вислухала позиції сторін, а "пацієнтка заявила, що у неї немає претензій до лікаря".

Водночас комісія вирішила, що "деякі висловлювання лікаря відхиляються від норм етики та деонтології", за що його попередили і зобов'язали пройти спеціальний курс "Етика і деонтологія лікаря і фармацевта".

У РКЛ наголосили, що "всі пацієнти заслуговують на справедливе та шанобливе ставлення, незалежно від мови, якою вони розмовляють, або їхньої етнічної приналежності".

Заклад також попросив пробачення у пацієнтки і запевнив, що вживатиме необхідних заходів для запобігання таким ситуаціям, а конкретно цей випадок "проаналізують у рамках комісії з етики".

Відео інциденту, де лікар РКЛ заявив російськомовній пацієнтці, що йому "хочеться розстріляти її", коли на його привітання румунською мовою вона відповідає російською, з'явилося ще 20 липня.

За словами лікаря, після публікації відео він отримав погрози розправи. Він стверджує, що багато фраз на відео вирвали з контексту, адже він розмовляв із пацієнткою "в жартівливому тоні, щоб заспокоїти її перед майбутньою операцією".

На відео можна почути діалог, де лікар заявив, що його "ображає", коли він чує "здравствуйте" у відповідь на "Buna ziua". "Мені хочеться витягнути (автомат) Калашникова і розстріляти вас, тому що ви для мене відразу ворог. Ви росіянка? Росіянка-росіянка? Я росіян не оперую – це вороги", – додав він.

Після того як пацієнтка сказала, що вона росіянка за національністю, але народилася в Молдові, а чоловік – молдованин, лікар її поправив, заявивши, що насправді її чоловік "румун".

Наприкінці березня президентка Молдови Мая Санду промульгувала закон про заміну словосполучення "молдовська мова" на "румунська мова" у всіх молдовських законах, зокрема Конституції.

За словами молдовської президентки, ті, хто десятиліттями говорив, що громадяни Молдови говорять "молдовською", а не румунською мовою, "переслідують лише одну мету: розділити нас".

Деталі читайте у статті: Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.