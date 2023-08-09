В Кишиневе отказались наказывать врача, который "шутил" о расстреле пациентки за русский язык

Врач Республиканской клинической больницы (РКБ) в Кишиневе получил предупреждение за упреки в адрес пациентки в незнании румынского языка, которые вызвали острые споры в Молдове.

Такое решение, как пишет "Европейская правда", приняла комиссия по этике, сообщила РКБ в Facebook.

По словам РКБ, комиссия проверила все обстоятельства инцидента и выслушала позиции сторон, а "пациентка заявила, что у нее нет претензий к врачу".

В то же время комиссия решила, что "некоторые высказывания врача отклоняются от норм этики и деонтологии", за что его предупредили и обязали пройти специальный курс "Этика и деонтология врача и фармацевта".

В РКБ подчеркнули, что "все пациенты заслуживают справедливого и уважительного отношения, независимо от языка, на котором они говорят, или их этнической принадлежности".

Заведение также извинилось перед пациенткой и заверило, что будет принимать необходимые меры для предотвращения таких ситуаций, а конкретно этот случай "проанализируют в рамках комиссии по этике".

Видео инцидента, где врач РКБ заявил русскоязычной пациентке, что ему "хочется расстрелять ее", когда на его приветствие на румынском языке она отвечает на русском, появилось еще 20 июля.

По словам врача, после публикации видео он получил угрозы расправы. Он утверждает, что многие фразы на видео вырваны из контекста, ведь он разговаривал с пациенткой "в шутливом тоне, чтобы успокоить ее перед предстоящей операцией".

На видео можно услышать диалог, где врач заявил, что его "оскорбляет", когда он слышит "здравствуйте" в ответ на "Buna ziua". "Мне хочется вытащить (автомат) Калашникова и расстрелять вас, потому что вы для меня сразу враг. Вы русская? Русская-русская? Я русских не оперирую – это враги", – добавил он.

После того как пациентка сказала, что она русская по национальности, но родилась в Молдове, а муж – молдаванин, врач ее поправил, заявив, что на самом деле ее муж "румын".

В конце марта президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон о замене словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык" во всех молдовских законах, в том числе в Конституции.

По словам молдовского президента, те, кто десятилетиями говорил, что граждане Молдовы говорят на "молдавском", а не на румынском языке, "преследуют лишь одну цель: разделить нас".

Детали читайте в статье: Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.