У Британії страйкуватимуть працівники складу, що відвантажує ракети для України

Працівники складу постачання Міністерства оборони Великої Британії в Північному Ейрширі (Шотландія) проголосували за посилення страйку через суперечку щодо заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Понад 50 членів шотландської профспілки GMB страйкуватимуть два тижні, починаючи з 21 серпня, після того, як чотири дні цілеспрямованих страйків не привели до врегулювання конфлікту.

Комплекс з виробництва, модифікації і зберігання боєприпасів у Бейті відвантажує ракети в Україну, а також здійснює постачання для збройних сил Великої Британії.

Профспілка заявила, що робітники обурені нерівністю в оплаті роботи на базі, коли менеджери і кваліфіковані робітники отримують бонуси, в той час як некваліфіковані їх не отримують.

Страйк підтримують 93% членів профспілки, і у GMB попереджають, що він може призвести до зриву постачань.

Профспілка заявила, що різниця в оплаті праці між кваліфікованими працівниками, які збирають боєприпаси, і їхніми некваліфікованими колегами, які підтримують їхню роботу і готують обладнання до транспортування, потроїлася до 18 000 фунтів стерлінгів.

Профспілка заявила, що через розбіжності в розмірах премій працівники, які не займаються збором боєприпасів, заробляли менше, ніж багато працівників супермаркетів.

Кваліфіковані працівники підписали петицію на підтримку дій своїх колег.

Організатор GMB Шотландія Кріс Кеннеді сказав, що цей страйк став першим в історії компанії Defence Equipment & Support, яка керує комплексом у Бейті.

"Ці страйки ніяк не вплинуть на нашу здатність забезпечувати обороноздатність України", – запевнили в Міноборони Британії.

"На DM Beith впроваджуються заздалегідь заплановані заходи на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити подальшу безпечну і відповідну вимогам експлуатацію об'єкта. Ми залишаємося відкритими до діалогу з GMB для обговорення порушених питань і роботи над їх вирішенням", – сказав представник відомства.

Боєприпаси, що зберігаються в Бейті, включають протирадіолокаційні ракети ALARM (протирадіолокаційні ракети повітряного базування), ракети Tomahawk, Storm Shadow і Brimstone, а також торпеду Spearfish.

У травні Британія вперше передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Міністр оборони Британії Бен Воллес у червні заявляв, що точність Storm Shadow в Україні була "практично безпомилковою".