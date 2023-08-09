В Британии будут бастовать работники склада, отгружающего ракеты для Украины

Работники склада снабжения Министерства обороны Великобритании в Северном Эйршире (Шотландия) проголосовали за усиление забастовки из-за спора по заработной плате.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Более 50 членов шотландского профсоюза GMB будут бастовать две недели, начиная с 21 августа, после того как четыре дня целенаправленных забастовок не привели к урегулированию конфликта.

Комплекс по производству, модификации и хранению боеприпасов в Бейте отгружает ракеты в Украину, а также осуществляет поставки для вооруженных сил Великобритании.

Профсоюз заявил, что рабочие возмущены неравенством в оплате работы на базе, когда менеджеры и ремесленники получают бонусы, в то время как не ремесленники не получают.

Забастовку поддерживают 93% членов профсоюза, и профсоюз предупреждает, что она может привести к срыву поставок.

Профсоюз заявил, что разница в оплате труда между ремесленниками, которые собирают боеприпасы, и коллегами, которые не являются ремесленниками, но поддерживают их работу и готовят оборудование к транспортировке, утроилась до 18 000 фунтов стерлингов.

Профсоюз заявил, что из-за расхождения в размерах премий работники, которые не занимаются сбором боеприпасов, зарабатывали меньше, чем многие работники супермаркетов.

Ремесленники подписали петицию в поддержку действий своих коллег.

Организатор GMB Шотландия Крис Кеннеди сказал, что эта забастовка стала первой в истории компании Defence Equipment & Support, которая управляет комплексом в Бейте.

"Эти забастовки никак не повлияют на нашу способность обеспечивать обороноспособность Украины", – заверили в Минобороны Британии.

"На DM Beith внедряются заранее запланированные меры на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы обеспечить дальнейшую безопасную и соответствующую требованиям эксплуатацию объекта. Мы остаемся открытыми к диалогу с GMB для обсуждения затронутых вопросов и работы над их решением", – сказал представитель ведомства.

Боеприпасы, хранящиеся в Бейте, включают противорадиолокационные ракеты ALARM (противорадиолокационные ракеты воздушного базирования), ракеты Tomahawk, Storm Shadow и Brimstone, а также торпеду Spearfish.

В мае Британия впервые передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Министр обороны Британии Бен Уоллес в июне заявлял, что точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной".