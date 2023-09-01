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Варшава прокоментувала заяви Білорусі про польський вертоліт-порушник

П'ятниця, 1 вересня 2023, 21:37

Польська сторона проаналізує інформацію про нібито порушення її військовим вертольотом повітряного простору Білорусі, але ставиться до неї з великою обережністю.

Про це в етері Polsat News заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, передає "Європейська правда".

"Ми проаналізуємо ситуацію, але до таких заяв білоруських служб слід підходити з великою обережністю. Це служби, які є прямим продовженням режиму Лукашенка", – прокоментував посадовець.

Він допустив, що заява може бути провокацією Мінська, "що було б цілком природно" на тлі прийдешніх парламентських виборів у Польщі.

Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону

"У білоруських ЗМІ регулярно можна прочитати статті про те, що Польща ось-ось нападе на Білорусь, там багато подібної нісенітниці", – додав дипломат.

Раніше у п'ятницю Державний прикордонний комітет Білорусі заявив, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

"Польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі, а потім повернувся назад", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня стався подібний інцидент, коли на територію Польщі залетіли двоє білоруських гелікоптерів на низькій висоті, через що їх не одразу виявили. Офіційний Мінськ продовжує заперечувати те, що це відбулось.

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