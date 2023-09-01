Варшава прокомментировала заявления Беларуси о польском вертолете-нарушителе

Польская сторона проанализирует информацию о якобы нарушении ее военным вертолетом воздушного пространства Беларуси, но относится к ней с большой осторожностью.

Об этом в эфире Polsat News заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает "Европейская правда".

"Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью. Это службы, которые являются прямым продолжением режима Лукашенко", – прокомментировал чиновник.

Он допустил, что заявление может быть провокацией Минска, "что было бы вполне естественно" на фоне грядущих парламентских выборов в Польше.

"В белорусских СМИ регулярно можно прочитать статьи о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, там много подобной ерунды", – добавил дипломат.

Ранее в пятницу Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа произошел подобный инцидент, когда на территорию Польши залетели два белорусских вертолета на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили. Официальный Минск продолжает отрицать то, что это произошло.