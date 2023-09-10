Німеччина пропонує НАТО свою базу для штабу на Балтійському морі

Німеччина запропонувала НАТО взяти на себе керівництво військово-морськими силами Альянсу з регіонального морського штабу на Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству dpa заявив головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак.

За його словами, призначений для цього персонал вже відповідає за військово-морські маневри "Північне узбережжя" – великі навчання за участю 3000 військовослужбовців з 14 країн НАТО, які розпочнуться наступного тижня.

"Наразі є лист від генерального інспектора до заступника верховного головнокомандувача НАТО в Європі, в якому ми чітко даємо зрозуміти, що ми можемо запропонувати можливості для створення регіонального штабу для Балтійського моря", – заявив Каак.

Віцеадмірал зазначив, що Балтійське море є настільки складним водним шляхом з такими вузькими місцями та такою великою кількістю прибережних країн, що навіть у мирний час дуже важливо мати експертів, які б координували, хто і що робить.

Він також наголосив, що зараз потрібно перейти до управління більшими військово-морськими з'єднаннями в Балтійському морі, тоді як фахівці військово-морських сил, здатні впоратися з таким завданням, дислоковані в східнонімецькому порту Росток.

Раніше повідомлялося, що союзники НАТО розпочинають великі морські навчання "Північне узбережжя" біля берегів Латвії та Естонії.

Головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявляв, що ці військові навчання уперше відпрацьовуватимуть, як реагувати на потенційний російський напад.

Як відомо, затверджені на саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі нові регіональні оборонні плани передбачають комплекс заходів для оборони й стримування Росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.

Серед інших заходів згадується посилення захисту підводних трубопроводів, для чого на базі військово-морського командування в британському Нортвуді створюється новий центр спостереження.