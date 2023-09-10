Германия предлагает НАТО свою базу для штаба на Балтийском море

Германия предложила НАТО взять на себя руководство военно-морскими силами Альянса из регионального морского штаба на Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству dpa заявил главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак.

По его словам, назначенный для этого персонал уже отвечает за военно-морские маневры "Северное побережье" – крупные учения с участием 3000 военнослужащих из 14 стран НАТО, которые начнутся на следующей неделе.

"Сейчас есть письмо от генерального инспектора к заместителю верховного главнокомандующего НАТО в Европе, в котором мы четко даем понять, что мы можем предложить возможности для создания регионального штаба для Балтийского моря", – заявил Каак.

Вице-адмирал отметил, что Балтийское море является настолько сложным водным путем с такими узкими местами и таким большим количеством прибрежных стран, что даже в мирное время очень важно иметь экспертов, которые бы координировали, кто и что делает.

Он также подчеркнул, что сейчас нужно перейти к управлению большими военно-морскими соединениями в Балтийском море, тогда как специалисты военно-морских сил, способные справиться с такой задачей, дислоцированы в восточногерманском порту Росток.

Ранее сообщалось, что союзники НАТО начинают крупные морские учения "Северное побережье" у берегов Латвии и Эстонии.

Главнокомандующий Военно-морских сил Германии Ян Кристиан Каак заявлял, что эти военные учения впервые будут отрабатывать, как реагировать на потенциальное российское нападение.

Как известно, утвержденные на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе новые региональные оборонные планы предусматривают комплекс мер для обороны и сдерживания России как самой большой и непосредственной угрозы.

Среди других мер упоминается усиление защиты подводных трубопроводов, для чего на базе военно-морского командования в британском Нортвуде создается новый центр наблюдения.