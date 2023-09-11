Зеленський сподівається переконати Байдена дати ATACMS цієї осені

Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS.

Про це він розповів у інтерв'ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Я маю надію, я говоритиму з президентом Байденом. Його думка та підтримка для мене дуже важливі. Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що це не перші його переговори на цю тему з Байденом.

"Ми просуваємося. Сподіваюсь, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузу в цьому контрнаступі. Саме тому вони мені дуже потрібні", – додав він.

Видання Financial Times днями повідомило, що президент Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіуса дії.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил.

Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.