ЗМІ: США наблизилися до рішення про ракети ATACMS для України

Американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.

Про це повідомляє ABC, посилаючись на розмову з обізнаним посадовцем.

Він сказав, що ракети вже "наближаються" ("are coming"), проте до офіційного оголошення про рішення плани ще можуть коригувати.

Інший співрозмовник сказав, що питання про ракети "на столі" і вони ймовірно увійдуть у майбутній пакет допомоги для України. Він також зауважив, що рішення ще не ухвалене і до безпосереднього отримання ракет можуть минути "місяці".

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією.

Рік тому радник з нацбезпеки Джейк Салліван натякав, що це зброя, яку президент "не готовий передавати" через ризик ескалації.

Втім, у липні цього року Салліван сказав, що рішення "за президентом" і питання обговорювали у розмові Байдена та Зеленського.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба на початку вересня після розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві сказав, що "ця опція залишається відкритою" і висловив сподівання, що дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення.

Кулеба раніше запевняв, що Україна буде застосовувати далекобійні ракети виключно в межах своєї території.