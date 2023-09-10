ЗМІ: Байден близький до рішення передати Україні ракети ATACMS
Президент США Джо Байден наближається до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіусу дії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times із посиланням на неназваного високопосадовця в адміністрації Байдена.
За його словами, рішення про надання Києву ракет ATACMS може бути ухвалено найближчим часом.
Президент США зіткнувся зі зростаючим тиском з боку обох партій в Конгресі, які вимагають передачу Україні ракет дальнього радіусу дії.
Перевага ATACMS над британськими ракетами Storm Shadow і французькими Scalp, які вже є на озброєнні Києва, полягає в тому, що їх можна запускати з пускових установок HIMARS, а не із застарілих українських винищувачів радянських часів.
Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил.
Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що рішення про ракети ATACMS для України може бути ухвалене найближчим часом і вони можуть увійти в один із наступних пакетів допомоги.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба на початку вересня після розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві сказав, що "ця опція залишається відкритою" і висловив сподівання, що дискусії всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення.
Кулеба раніше запевняв, що Україна буде застосовувати далекобійні ракети виключно в межах своєї території.