ЄС виділяє 1 млн євро для допомоги Марокко, що постраждало від руйнівного землетрусу

Євросоюз анонсував перший мільйон євро на гуманітарну допомогу Марокко у зв’язку з руйнівним землетрусом, гроші спрямують на фінансування рятувальних заходів.

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у Єврокомісії.

У Єврокомісії розповіли, що Координаційний центр екстерного реагування ЄС на зв’язку з владою Марокко і обговорив з країнами-членами відправлення рятувальних команд, якщо Марокко попросить про це.

"ЄС солідарний з народом Марокко. Ми розблоковуємо фінансування обсягом 1 млн євро, щоб допомогти закрити найбільш невідкладні потреби найбільш постраждалого населення. ЄС готовий і далі допомагати Марокко усіма необхідними способами у цей складний період", – оголосив єврокомісар з кризового реагування Янез Ленарчич.

Також ще 9 вересня активували європейську супутникову систему Copernicus для невідкладного картографування.

Як відомо, руйнівний землетрус магнітудою 6,8 сколихнув Марокко пізно увечері 8 вересня. Внаслідок стихійного лиха загинули понад 2 тисячі людей, триває розбір завалів.