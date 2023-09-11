ЕС выделяет 1 млн евро для помощи Марокко, пострадавшему от разрушительного землетрясения
Евросоюз анонсировал первый миллион евро на гуманитарную помощь Марокко в связи с разрушительным землетрясением, деньги направят на финансирование спасательных мероприятий.
Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в Еврокомиссии.
В Еврокомиссии рассказали, что Координационный центр экстерного реагирования ЕС на связи с властями Марокко и обсудил со странами-членами отправку спасательных команд, если Марокко попросит об этом.
"ЕС солидарен с народом Марокко. Мы разблокируем финансирование объемом 1 млн евро, чтобы помочь закрыть наиболее неотложные потребности наиболее пострадавшего населения. ЕС готов и дальше помогать Марокко всеми необходимыми способами в этот сложный период", – объявил еврокомиссар по кризисному реагированию Янез Ленарчич.
Также еще 9 сентября активировали европейскую спутниковую систему Copernicus для неотложного картографирования.
Как известно, разрушительное землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло Марокко поздно вечером 8 сентября. В результате стихийного бедствия погибли более 2 тысяч человек, продолжается разбор завалов.