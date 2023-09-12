У Тбілісі з’явився пам’ятник герою України Мацієвському

У Тбілісі з’явився пам’ятник українському військовому, герою України Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли після слів "Слава Україні".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Пам’ятник встановили на приватній території Інституту трансплантації волосся з ініціативи засновника лікарні Акакія Цілосані.

Інформацію про це журналістам підтвердив сам Цілосані.

Скульптуру Мацієвського виготовив Іраклій Деканозішвілі.

Нагадаємо, 12 березня в СБУ підтвердили, що українським військовим на відео, де полоненого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Згодом стало відомо, що Мацієвський, хоча родом з Чернігівщини, мав також громадянство Молдови.