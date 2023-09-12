В Тбилиси появился памятник герою Украины Мациевскому

В Тбилиси появился памятник украинскому военному, герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Памятник установили на частной территории Института трансплантации волос по инициативе основателя больницы Акакия Цилосани.

Информацию об этом журналистам подтвердил сам Цилосани.

Скульптуру Мациевского изготовил Ираклий Деканозишвили.

Напомним, 12 марта в СБУ подтвердили, что украинским военным на видео, где пленного расстреляли после слов "Слава Украине!", был снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Впоследствии стало известно, что Мациевский, хотя родом из Черниговской области, имел также гражданство Молдовы.