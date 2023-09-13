У Литві виступили за те, щоб дозволити компаніям США участь в угодах ЄС із закупівлі зброї

Заступниця міністра національної оборони Литви Грета Моніка Тучкуте вважає, що європейські країни не повинні виключати американські компанії з оборонних закупівель.

Про це вона заявила в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Наш трансатлантичний зв'язок робить нас сильними і дозволяє нам стримувати будь-якого супротивника, будь-які спокуси перетнути наш кордон", – сказала вона у вівторок в інтерв'ю в кулуарах оборонної виставки DSEI в Лондоні.

"Ми повинні конкурувати з нашими союзниками і друзями, коли мова йде про інновації, але що стосується закупівель в цілому, нам потрібно, щоб оборонний ринок був відкритий не тільки для європейських гравців, але і для трансатлантичних союзників", – зазначила Тучкуте.

Як працювати з компаніями з-за меж континенту стало гострим політичним питанням, оскільки європейські країни збільшують оборонні бюджети після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а Європейський Союз перетворюється на значного гравця в оборонних закупівлях.

Такі важковаговики, як Франція, наполягають на тому, щоб європейські країни витрачали європейські гроші на європейські компанії, а не покладалися на іноземних підрядників, в ім'я так званої стратегічної автономії.

Крім національних бюджетів, гроші з Європейського оборонного фонду можуть також надходити до американських компаній, коли вони об'єднуються з європейськими оборонними підрядниками, сказала Тучкуте.

"Коли Європейський оборонний фонд має на меті фінансувати проєкти, що здійснюються з одним або кількома європейськими суб'єктами, це має бути надано, але це має вирішуватися всіма європейськими суб'єктами, і ми знаємо, які погляди існують під різними кутами", – зазначила вона.

"Якщо ми почнемо конкурувати один з одним замість того, щоб об'єднати зусилля, ми втратимо темп, – сказала Тучкуте, – а наші конкуренти, такі як Китай, і супротивники, такі як Росія, не чекають".

Напередодні Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння.

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