В Литве выступили за то, чтобы разрешить компаниям США участие в сделках ЕС по закупке оружия

Заместитель министра национальной обороны Литвы Грета Моника Тучкуте считает, что европейские страны не должны исключать американские компании из оборонных закупок.

Об этом она заявила в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

"Наша трансатлантическая связь делает нас сильными и позволяет нам сдерживать любого противника, любые соблазны пересечь нашу границу", – сказала она во вторник в интервью в кулуарах оборонной выставки DSEI в Лондоне.

"Мы должны конкурировать с нашими союзниками и друзьями, когда речь идет об инновациях, но что касается закупок в целом, нам нужно, чтобы оборонный рынок был открыт не только для европейских игроков, но и для трансатлантических союзников", – отметила Тучкуте.

Как работать с компаниями из-за пределов континента стало острым политическим вопросом, поскольку европейские страны увеличивают оборонные бюджеты после полномасштабного вторжения России в Украину, а Европейский Союз превращается в значительного игрока в оборонных закупках.

Такие тяжеловесы, как Франция, настаивают на том, чтобы европейские страны тратили европейские деньги на европейские компании, а не полагались на иностранных подрядчиков, во имя так называемой стратегической автономии.

Помимо национальных бюджетов, деньги из Европейского оборонного фонда могут также поступать к американским компаниям, когда они объединяются с европейскими оборонными подрядчиками, сказала Тучкуте.

"Когда Европейский оборонный фонд имеет цель финансировать проекты, осуществляемые с одним или несколькими европейскими субъектами, это должно быть предоставлено, но это должно решаться всеми европейскими субъектами, и мы знаем, какие взгляды существуют под разными углами", – отметила она.

"Если мы начнем конкурировать друг с другом вместо того, чтобы объединить усилия, мы потеряем темп, – сказала Тучкуте, – а наши конкуренты, такие как Китай, и противники, такие как Россия, не ждут".

Накануне Европарламент проголосовал за новый механизм, который имеет целью стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.

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