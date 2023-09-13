Експрезидент США був "шокований", коли побачив своє спільне фото з Пригожиним

Колишній президент США Джордж Буш-молодший заявив, що був "шокований", коли дізнався, що Євгеній Пригожин подавав йому вечерю понад 17 років тому.

Заяву експрезидента США наводить Business Insider, повідомляє "Європейська правда".

Буша спитали, чи вважає він повідомлення про загибель Пригожина в авіакатастрофі "шокуючим", на що він відповів: "Ні. Що мене шокує, то це те, що днями я бачив фотографію з саміту "Великої вісімки" в Санкт-Петербурзі, де він був тим хлопцем, який подавав мені їжу".

"Він був шеф-кухарем Путіна, і він був на фотографії", – додав Буш.

AFP via Getty Images

Він зазначив, що не може пригадати, чи зустрічався з ним особисто: "Все, що я знаю, це те, що я вижив".

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що в РФ розбився літак, серед пасажирів якого був ватажок групи Вагнера Євгеній Пригожин. Усі 10 людей, які були на борту, загинули, зокрема і заступник Пригожина − Дмитрій Уткін із позивним "Вагнер".

Британська розвідка вважає, що загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу.