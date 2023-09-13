Экс-президент США был "шокирован", когда увидел свое совместное фото с Пригожиным

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что был "шокирован", когда узнал, что Евгений Пригожин подавал ему ужин более 17 лет назад.

Заявление экс-президента США приводит Business Insider, сообщает "Европейская правда".

Буша спросили, считает ли он сообщение о гибели Пригожина в авиакатастрофе "шокирующим", на что он ответил: "Нет. Что меня шокирует, так это то, что на днях я видел фотографию с саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, где он был тем парнем, который подавал мне еду".

"Он был шеф-поваром Путина, и он был на фотографии", – добавил Буш.

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Он отметил, что не может вспомнить, встречался ли с ним лично: "Все, что я знаю, это то, что я выжил".

Напомним, в конце августа стало известно, что в РФ разбился самолет, среди пассажиров которого был главарь группы Вагнера Евгений Пригожин. Все 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе и заместитель Пригожина – Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер".

Британская разведка считает, что гибель главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу.