ЄС передає допомогу Лівії, що постраждала від катастрофічних повеней

Євросоюз після запиту Лівії про міжнародну допомогу починає передавати в країну речі та обладнання для реагування на наслідки катастрофічних повеней.

Про це повідомили у Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Німеччина, Румунія та Фінляндія вже запропонували через Механізм цивільного захисту ЄС намети, польові ліжкомісця, ковдри, 80 генераторів, продукти харчування, цистерни для питної води.

Також ЄС виділив перший транш у розмірі 500 тисяч євро на фінансування найбільш невідкладних гуманітарних потреб Лівії. Кошти використають за посередництва партнерських організацій, які працюють в країні і постачають воду, продукти та речі першої необхідності для постраждалих.

За заявами представників влади, у Лівії внаслідок повеней загинули понад 5 тисяч людей, очікують, що ця цифра зростатиме.

Перед цим ЄС анонсував перший мільйон євро на гуманітарну допомогу Марокко у зв’язку з руйнівним землетрусом.