Як розгляд імпічменту Байдена може вплинути на підтримку України

"Сьогодні я доручаю комітету нашої Палати (представників) розпочати формальне розслідування стосовно імпічменту президента Джо Байдена", – заявив у вівторок голова нижньої палати Конгресу Кевін Маккарті.

Республіканці, які контролюють Палату представників, доводитимуть, що мають докази корупції чинного американського президента, пов’язані з бізнес-діяльністю його сина Гантера в Україні.

Оголошення Маккарті поки не несе реальних політичних чи юридичних наслідків для Байдена. І так — забігаючи наперед, — голосів на оголошення імпічменту президенту США в республіканців може й не знайтися.

Але контекст ситуації з розслідуваннями щодо Байдена-молодшого й події в Конгресі стали черговими тривожними сигналами для України, точніше — її підтримки з боку Штатів. Докладніше – у статті журналіста ЄвроПравди Олега Павлюка Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.

Відразу від початку роботи чинного скликання Палати представників (тобто майже весь 2023-й) республіканці активно шукали докази корупції Джо Байдена, пов’язаної з бізнесом його сина.

Якщо коротко, вони прагнуть довести таке: Байден-старший допомагав Байдену-молодшому з закордонним бізнесом, користуючись власними посадою та впливом, а розслідуванням щодо цього — перешкоджав.

Історію про те, як Байден-старший домігся звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна, що нібито хотів розслідувати корупцію його сина в Burisma ексміністра енергетики Миколи Злочевського, ми вже знаємо; вона спливала 2019 року, якраз під час імпічменту Трампа.

Але за місяці власних розслідувань республіканці в Палаті представників знайшли й інші ймовірні свідчення корупції Байденів.

Мабуть, найбільш потенційно "вибуховий" епізод звинувачень республіканців проти Байденів: ФБР нібито ще у 2018 році мало докази отримання Джо Байденом $10 млн хабаря від Злочевського, аби звільнити Шокіна.

Як підсумував Маккарті, "республіканці в Палаті представників викрили серйозні й такі, що заслуговують на довіру, звинувачення стосовно дій президента Байдена. Укупі вони формують картину культури корупції".

У тому, що спроба імпічменту Байдена в принципі буде, сумніватись не випадало: про це говорили ще до проміжних виборів у США в листопаді 2022-го.

Але, оголосивши про початок розслідування стосовно імпічменту Байдена, Маккарті відмовився від власних же слів двотижневої давнини — про те, що такий крок вимагатиме голосування Палати представників. Так було лише у випадку Трампа у вересні 2019-го.

Виникає питання: чому? Щонайменше одна причина лежить на поверхні: голосів за це в республіканців немає.

Загалом, оголошення щодо імпічменту Байдена — поки не несе реальних політичних чи юридичних наслідків для президента і, ймовірно, є спробою Маккарті хоч якось угамувати обурення ультраправих з "Кокусу свободи", які погрожують змістити Маккарті з посади — з розрахунком, що на це пристануть демократи.

Днями ультраправий, відверто антиукраїнський Метт Гейц з "Кокусу свободи" публічно висловив невдоволення тим, як спікер виконує домовленості з "Кокусом свободи", зокрема в питаннях бюджетних витрат. Це й угода Палати представників з Білим домом про підвищення стелі боргу, й нинішні дискусії про екстрене фінансування уряду з тим, аби уникнути шатдауну.

Те, що зараз відбувається в Конгресі, несе ризики не тільки для Байдена (особливо, якщо судові слухання щодо його сина припадуть на передвиборну кампанію), а й для України.

Минулого місяця Білий дім скерував Палаті представників екстрений пакет фінансування на $40 млрд, з яких $24 млрд призначені для допомоги Україні. І саме там він і застряг; до того ж, за даними ЗМІ, Кевін Маккарті під тиском "Кокусу свободи" міркує відділити українське фінансування від решти пакета, що ще більше сповільнить його затвердження.

Затримка впливає й на законопроєкти про бюджети на наступний фінансовий рік, де так само передбачена допомога для України — навіть про фінансування Пентагону, який має двопартійну підтримку в Конгресі.

Докладніше – у матеріалі Олега Павлюка Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.