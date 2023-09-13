Как рассмотрение импичмента Байдена может повлиять на поддержку Украины

"Сегодня я поручаю комитету нашей Палаты (представителей) начать формальное расследование в отношении импичмента президента Джо Байдена", – заявил во вторник председатель нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти.

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей, будут доказывать, что имеют доказательства коррупции действующего американского президента, связанные с бизнес-деятельностью его сына Хантера в Украине.

Объявление Маккарти пока не несет реальных политических или юридических последствий для Байдена. И да – забегая вперед, – голосов на объявление импичмента президенту США у республиканцев может и не найтись.

Но контекст ситуации с расследованиями в отношении Байдена-младшего и события в Конгрессе стали очередными тревожными сигналами для Украины, точнее – ее поддержки со стороны Штатов. Подробнее – в статье журналиста ЕвроПравды Олега Павлюка Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена.

Сразу с начала работы действующего созыва Палаты представителей (то есть почти весь 2023-й) республиканцы активно искали доказательства коррупции Джо Байдена, связанной с бизнесом его сына.

Если коротко, они стремятся доказать следующее: Байден-старший помогал Байдену-младшему с зарубежным бизнесом, пользуясь собственными должностью и влиянием, а расследованиям по этому поводу – препятствовал.

Историю о том, как Байден-старший добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, который якобы хотел расследовать коррупцию его сына в Burisma экс-министра энергетики Николая Злочевского, мы уже знаем; она всплывала в 2019 году, как раз во время импичмента Трампа.

Но за месяцы собственных расследований республиканцы в Палате представителей нашли и другие вероятные свидетельства коррупции Байденов.

Пожалуй, наиболее потенциально "взрывной" эпизод обвинений республиканцев против Байденов: ФБР якобы еще в 2018 году имело доказательства получения Джо Байденом $10 млн взятки от Злочевского, чтобы уволить Шокина.

Как подытожил Маккарти, "республиканцы в Палате представителей разоблачили серьезные и заслуживающие доверия обвинения в отношении действий президента Байдена. Вместе они формируют картину культуры коррупции".

В том, что попытка импичмента Байдена в принципе будет, сомневаться не приходилось: об этом говорили еще до промежуточных выборов в США в ноябре 2022-го.

Но, объявив о начале расследования в отношении импичмента Байдена, Маккарти отказался от собственных же слов двухнедельной давности – о том, что такой шаг потребует голосования Палаты представителей. Так было только в случае Трампа в сентябре 2019-го.

Возникает вопрос: почему? По меньшей мере одна причина лежит на поверхности: голосов за это у республиканцев нет.

В общем, объявление об импичменте Байдена – пока не несет реальных политических или юридических последствий для президента и, вероятно, является попыткой Маккарти хоть как-то унять возмущение ультраправых из "Кокуса свободы", которые угрожают сместить Маккарти с должности – с расчетом, что на это согласятся демократы.

На днях ультраправый, откровенно антиукраинский Мэтт Гейц из "Кокуса свободы" публично выразил недовольство тем, как спикер выполняет договоренности с "Кокусом свободы", в частности в вопросах бюджетных расходов. Это и соглашение Палаты представителей с Белым домом о повышении потолка долга, и нынешние дискуссии об экстренном финансировании правительства с тем, чтобы избежать шатдауна.

То, что сейчас происходит в Конгрессе, несет риски не только для Байдена (особенно если судебные слушания по его сыну придутся на предвыборную кампанию), но и для Украины.

В прошлом месяце Белый дом направил Палате представителей экстренный пакет финансирования на $40 млрд, из которых $24 млрд предназначены для помощи Украине. И именно там он и застрял; к тому же, по данным СМИ, Кевин Маккарти под давлением "Кокуса свободы" думает отделить украинское финансирование от остального пакета, что еще больше замедлит его утверждение.

Задержка влияет и на законопроекты о бюджетах на следующий финансовый год, где так же предусмотрена помощь для Украины – даже о финансировании Пентагона, который имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена.