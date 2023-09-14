Європарламент закликав суд в Гаазі видати ордер на арешт Лукашенка

Європарламент затвердив рішення із закликом до Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.

Про це йдеться в ухваленій у середу доповіді про відносини ЄС з Білоруссю, повідомляє "Європейська правда".

Європарламент засудив незаконне переміщення понад 2 150 дітей, у тому числі дітей-сиріт, з окупованих Росією територій України до так званих оздоровчих таборів у Білорусі, де їх піддають русифікації.

Парламент підтримав розслідування української прокуратури щодо ролі Білорусі у примусових депортаціях і вважає, що дії самого Лукашенка та його режиму також можуть становити злочин проти людяності відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Таким чином Європарламент "вважає Лукашенка таким же відповідальним за ці воєнні злочини, як і Владіміра Путіна та Марію Львову-Бєлову, і тому закликає МКС розглянути можливість видачі аналогічного міжнародного ордеру на арешт Лукашенка".

Європарламент також закликав Раду ЄС розширити список осіб, на яких поширюються санкції ЄС, включивши до нього осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей до Білорусі.

Нагадаємо, у червні прокуратура Литви почала розслідувати незаконне вивезення українських дітей до Білорусі.

Україна розслідує причетність Білорусі до примусового вивезення дітей з окупованих РФ територій.