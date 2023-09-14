У наступному скликанні Європарламенту буде більше депутатів

Євродепутати у середу схвалили рішення Європейської ради про збільшення кількості місць у Європарламенті на наступний законодавчий термін із 705 до 720.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба парламенту.

Необхідність розширення спричинена демографічними змінами в ЄС після виборів 2019 року.

Своїм рішенням парламентарі розділили 15 додаткових місць між 12 країнами.

По два додаткових місця відійшли Франції, Іспанії і Нідерландам, по одному – Австрії, Данії, Бельгії, Польщі, Фінляндії, Словаччині, Ірландії, Словенії та Латвії.

Парламент схвалив законодавче рішення 515 голосами "за", 74 "проти" і 44 утрималися.

Склад парламенту оцінюють перед кожними виборами відповідно до принципів, викладених у договорах ЄС, і на основі останніх даних про чисельність населення.

Майбутні вибори 6-9 червня 2024 року відбудуться з новою кількістю місць у парламенті.

Європейські вибори проходять у 27 країнах-членах ЄС кожні п'ять років. Від їхніх результатів залежить не лише склад Європейського парламенту, але й ключові посади в інших інституціях ЄС, зокрема, в Єврокомісії.

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