В следующем созыве Европарламента будет больше депутатов

Евродепутаты в среду одобрили решение Европейского совета об увеличении количества мест в Европарламенте на следующий законодательный срок с 705 до 720.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба парламента.

Необходимость расширения вызвана демографическими изменениями в ЕС после выборов 2019 года.

Своим решением парламентарии разделили 15 дополнительных мест между 12 странами.

По два дополнительных места отошли Франции, Испании и Нидерландам, по одному – Австрии, Дании, Бельгии, Польше, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении и Латвии.

Парламент одобрил законодательное решение 515 голосами "за", 74 "против" и 44 воздержались.

Состав парламента оценивают перед каждыми выборами в соответствии с принципами, изложенными в договорах ЕС, и на основе последних данных о численности населения.

Предстоящие выборы 6-9 июня 2024 года состоятся с новым количеством мест в парламенте.

Европейские выборы проходят в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. От их результатов зависит не только состав Европейского парламента, но и ключевые должности в других институтах ЕС, в частности, в Еврокомиссии.

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