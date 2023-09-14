Держдеп: Путін хотів відновити славу Російської імперії, а тепер благає Кіма про допомогу

У США заявляють, що занепокоєні поглибленням військової співпраці між Росією і КНДР на тлі зустрічі лідерів країн Владіміра Путіна і Кім Чен Ина, яка відбувалась напередодні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив речник Держдепу США Метью Міллер.

"Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі і не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій "священній боротьбі" Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звісно, викликає занепокоєння", – зазначив він.

За словами представника Держдепу, у США є підстави вважати, що Путін і Кім Чен Ин обговорювали військові поставки.

Однак він наголосив, що те, що Росія звертається по допомогу до КНДР, показує, як розв’язана проти України війна розвивається для Кремля.

"Півтора року тому Владімір Путін розпочав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії, і провалився у всіх своїх максималістських, імперіалістичних цілях. А тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу", – підкреслив Міллер.

Він додав, що США "без вагань" запровадять санкції як проти РФ, так і проти Північної Кореї.

Кім Чен Ин і Владімір Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.