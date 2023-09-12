Візит Кіма в Росію: США пригрозили КНДР санкціями у разі передачі зброї

На тлі візиту лідера КНДР Кім чен Ина в Росію Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати існуючі санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер у понеділок, його цитує агентство АР, повідомляє "Європейська правда".

Міллер заявив, що Вашингтон уважно стежитиме за ходом зустрічі між Кімом і президентом РФ Владіміром Путіним, нагадавши обом країнам, що "будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії буде порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН", і що США "без вагань запровадять нові санкції".

Минулого тижня американські посадовці оприлюднили дані розвідки про те, що Північна Корея і Росія готують зустріч між своїми лідерами.

За словами американських посадовців, Путін може зосередитися на забезпеченні більших поставок північнокорейської артилерії та інших боєприпасів, оскільки він прагне зупинити український контрнаступ.

"Очікують, що під час візиту Кім Чен Ина до Росії продовжаться переговори щодо озброєнь між Росією та КНДР… Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе, не надавати і не продавати зброю Росії", – заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Вотсон.

На думку аналітиків, в обмін на зброю Кім може отримати вкрай необхідну енергетичну і продовольчу допомогу, а також передові збройові технології, в тому числі пов'язані з міжконтинентальними балістичними ракетами, підводними човнами з ядерними балістичними ракетами і військовими розвідувальними супутниками.

Існують побоювання, що потенційна передача російських технологій збільшить загрозу, пов'язану зі зростаючим арсеналом ядерної зброї і ракет, призначених для нанесення ударів по США, Південній Кореї і Японії.

Напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав із Пхеньяна спецпоїздом і прибув до Росії.

Зустріч Кіма і Путіна запланована у російському місті Владивосток. Президент РФ наразі перебуває там із визитом.