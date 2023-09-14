У Фінляндії ввели в експлуатацію тестову ділянку паркану на кордоні з РФ

У Фінляндії в містечку Пелкола на кордоні з Росією ввели в експлуатацію тестову версію паркану, який згодом планують звести на інших ділянках кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Паркан, дорога вздовж нього та технічна система спостереження перебувають у повній готовності до використання, хоча у проєкт ще треба буде внести невеликі доопрацювання, йдеться у матеріалі.

ФОТО: YLE

За допомогою ділянки загороджень завдовжки три кілометри в Пелколі Прикордонна служба має намір протестувати, наскільки добре огорожа діє.

"Зараз наше завдання – зібрати враження тих, хто перетинатиме кордон, про те, як загородження діє", – заявив керівник проєктів Прикордонної охорони Ісмо Куркі.

Будівництво паркану забрало більше часу, ніж очікували. За словами Куркі, тестова ділянка була готова лише в середині серпня, після чого будівельники змушені були вносити доопрацювання.

У той самий час будівництво інших загороджень триватиме. Далі паркан будуватимуть поблизу пунктів перетину кордону в Іматрі, Ваалімаа та Нуйямаа, загалом їхня довжина становитиме 70 км. Підготовчі роботи розпочнуться восени, а саме будівництво – наступної зими.

Загалом на східному кордоні країни збудують ще 200 км загороджень, переважно у Південно-Східній Фінляндії. Мета будівництва – перешкоджати безконтрольному перетину кордону, а також регулювати рух.

Уряд країни раніше заявив, що витратить 139 млн євро на паркан на кордоні з Росією.