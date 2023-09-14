В Финляндии ввели в эксплуатацию тестовый участок забора на границе с РФ

В Финляндии в городке Пелкола на границе с Россией ввели в эксплуатацию тестовую версию забора, который впоследствии планируют возвести на других участках границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Забор, дорога вдоль него и техническая система наблюдения находятся в полной готовности к использованию, хотя в проект еще надо будет внести небольшие доработки, говорится в материале.

ФОТО: YLE

С помощью участка заграждений длиной три километра в Пелколе Пограничная служба намерена протестировать, насколько хорошо ограждение действует.

"Сейчас наша задача – собрать впечатления тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует", – заявил руководитель проектов Пограничной охраны Исмо Курки.

Строительство забора заняло больше времени, чем ожидалось. По словам Курки, тестовый участок был готов только в середине августа, после чего строители вынуждены были вносить доработки.

В то же время строительство других заграждений будет продолжаться. Далее забор будут строить вблизи пунктов пересечения границы в Иматри, Ваалимаа и Нуйямаа, в целом их длина составит 70 км. Подготовительные работы начнутся осенью, а само строительство – следующей зимой.

Всего на восточной границе страны построят еще 200 км заграждений, преимущественно в юго-восточной Финляндии. Цель строительства – препятствовать бесконтрольному пересечению границы, а также регулировать движение.

Правительство страны ранее заявило, что потратит 139 млн евро на забор на границе с Россией.