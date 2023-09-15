В МЗС радять Брюсселю спитати пояснень в Угорщини, чому Сійярто працює проти інтересів ЄС в Азії

В МЗС звернули увагу на угорський відеоролик, в якому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нарікає на те, що світ страждає від наслідків війни не через Росію, а через політику ЄС.

Як пише "Європейська правда", відповідний коментар на своєму Facebook розмістив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він звернув увагу на заяви Сійярто, який днями відвідав Гонконг, про те, що світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що "Європа глобалізувала конфлікт".

"У світі налаштовані на мир люди у більшості, навіть якщо європейці, трансатлантична спільнота, політики і медіа хочуть створити зовсім інший їх образ", – заявляє Сійярто, стверджуючи, що Угорщина "певно, єдина в Європі налаштована на негайний мир і початок переговорів".

"На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії", – зазначив у відповідь Ніколенко.

За його словами, мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

Нагадаємо, на початку вересня голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.

Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

Це вже не вперше представники угорської влади відзначаються заявами в дусі російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.