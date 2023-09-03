В Угорщині хочуть дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.

Про це він сказав під час виступу перед студентами літнього університету у Вайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

Також Гуйяш не вважає, що Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидких і проривних результатів" під час вторгнення в Україну.

Він також заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ, які, на його думку, мають відбуватися за участю США.

За словами угорського посадовця, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

Крім того, як сказав Гуйяш, надалі для досягнення, як його називають в Угорщині, миру необхідно розгорнути миротворчий контингент і ухвалити низку подібних рішень.

Це вже не вперше представники угорської влади відзначаються заявами в дусі російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

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