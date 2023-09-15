В МИД советуют Брюсселю просить объяснений у Венгрии, почему Сийярто работает против интересов ЕС в Азии

В украинском МИД обратили внимание на венгерский видеоролик, в котором министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сетует на то, что мир страдает от последствий войны не из-за России, а из-за политики ЕС.

Как пишет "Европейская правда", соответствующий комментарий на своем Facebook разместил представитель МИД Олег Николенко.

Он обратил внимание на заявления Сийярто, который на днях посетил Гонконг, о том, что мир страдает от последствий войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что "Европа глобализировала конфликт".

"В мире настроенные на мир люди в большинстве, даже если европейцы, трансатлантическое сообщество, политики и медиа хотят создать совсем другой их образ", – заявляет Сийярто, утверждая, что Венгрия "вероятно, единственная в Европе настроена на немедленный мир и начало переговоров".

"По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России", – отметил в ответ Николенко.

По его словам, речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии.

Напомним, в начале сентября глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш заявил о необходимости предоставить России некие "гарантии безопасности" от западных государств.

Представитель канцелярии Виктора Орбана также отметился рядом заявлений в духе российской пропаганды, отметив в частности, что у Украины якобы "нет никаких реальных шансов" на возвращение оккупированных Россией территорий.

Это уже не первый раз, когда представители венгерской власти отмечаются заявлениями в духе российской пропаганды. В частности, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.