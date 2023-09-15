Bloomberg: Російські олігархи вивели з Європи активи на суму 50 млрд доларів

Російські мільярдери, які перебувають під міжнародними санкціями та під тиском президента РФ Владіміра Путіна щодо репатріації своїх статків, вивели з Європи активи на десятки мільярдів доларів з моменту вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Минулого місяця акціонери United Medical Group CY Plc і MD Medical Group Investments Plc, підконтрольні олігархам Ігорю Шилову і Марку Курцеру, схвалили переїзд компаній з Кіпру до Росії. Цей переїзд допоможе збільшити загальну вартість активів, які найбагатші росіяни перевели з лютого 2022 року, щонайменше до 50 мільярдів доларів США.

Це знаменує зміну багаторічної практики російських мільярдерів тримати свої активи в Європі, користуючись перевагами сприятливих для інвесторів правових систем, можливістю отримувати дивідендами в іноземній валюті та низькими податками. Зараз у найбагатших росіян залишається все менше місць, куди можна вкласти свої статки, оскільки багато з них перебувають під санкціями США, Великої Британії та Європи.

"Зараз Росія здається меншим злом, ніж закордон", – каже Наталія Кузнєцова, партнер компанії "Бізнес-рішення і технології", яка раніше працювала в Росії під брендом Deloitte.

Переведення активів, зареєстрованих на Кіпрі, Джерсі та у Швейцарії, до Росії та країн, які Кремль вважає дружніми, таких як Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан, розпочалося невдовзі після вторгнення РФ в Україну. Серед перших переміщень були сімейні активи мільярдера з виробництва добрив Андрея Гур'єва та металургійного магната Віктора Рашнікова зі Швейцарії та Кіпру до Росії. Інші, такі як мільярдер Ігорь Алтушкін, переїхали пізніше.

Кремль чинить тиск на найбагатших росіян, щоб вони репатріювали свої активи з країн, які він називає "недружніми". Було призупинено дію угод про уникнення подвійного оподаткування, що зробило недоцільним залишатися зареєстрованими в таких місцях, як Європа. Росія ускладнює для компаній виплату дивідендів або продаж активів суб'єктам, зареєстрованим у таких юрисдикціях.

У серпні Путін доручив уряду створити механізм, який дозволить Росії відновити контроль над російськими компаніями, де такий контроль здійснюється через іноземні структури і був втрачений в результаті санкцій.

Щоб заманити олігархів додому, Кремль використовував такі стимули, як місцеві низькоподаткові внутрішні "офшорні" зони, які він запровадив у 2018 році і постійно вдосконалює. Росія також підвищила вартість зберігання активів у традиційних гаванях, таких як Кіпр або Мальта, тоді як холдинги з міжнародними активами, перереєстровані в Росії, можуть претендувати на податкові пільги.

При цьому мільярдери, які не перебувають під санкціями, також шукають нові домівки для своїх європейських активів і надають перевагу юрисдикціям, які Кремль вважає дружніми.

У червні Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС. Після цього він зосередився на плані конфіскації прибутку з використання цих активів.

Читайте також статтю Як стягнути компенсацію збитків з РФ: виклики для України та Заходу.