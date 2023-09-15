Bloomberg: Российские олигархи вывели из Европы активы на сумму 50 млрд долларов

Российские миллиардеры, которые находятся под международными санкциями и под давлением президента РФ Владимира Путина в вопросе репатриации своего состояния, вывели из Европы активы на десятки миллиардов долларов с момента вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, подконтрольные олигархам Игорю Шилову и Марку Курцеру, одобрили переезд компаний с Кипра в Россию. Это поможет увеличить общую стоимость активов, которые самые богатые россияне перевели с февраля 2022 года, по меньшей мере до 50 миллиардов долларов США.

Это знаменует изменение многолетней практики российских миллиардеров держать свои активы в Европе, пользуясь преимуществами благоприятных для инвесторов правовых систем, возможностью получать дивиденды в иностранной валюте и низкими налогами. Сейчас у богатейших россиян остается все меньше мест, куда можно вложить свое состояние, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании и Европы.

"Сейчас Россия кажется меньшим злом, чем заграница", – говорит Наталья Кузнецова, партнер компании "Бизнес-решения и технологии", которая ранее работала в России под брендом Deloitte.

Перевод активов, зарегистрированных на Кипре, Джерси и в Швейцарии, в Россию и страны, которые Кремль считает дружественными, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, начался вскоре после вторжения РФ в Украину. Среди первых перемещений были семейные активы миллиардера по производству удобрений Андрея Гурьева и металлургического магната Виктора Рашникова из Швейцарии и Кипра в Россию. Другие, такие как миллиардер Игорь Алтушкин, переехали позже.

Кремль оказывает давление на самых богатых россиян, чтобы они репатриировали свои активы из стран, которые он называет "недружественными". Было приостановлено действие соглашений об избежании двойного налогообложения, что сделало нецелесообразным оставаться зарегистрированными в таких местах как Европа. Россия затрудняет для компаний выплату дивидендов или продажу активов субъектам, зарегистрированным в таких юрисдикциях.

В августе Путин поручил правительству создать механизм, который позволит России восстановить контроль над российскими компаниями, где такой контроль осуществляется через иностранные структуры и был утрачен в результате санкций.

Чтобы заманить олигархов домой, Кремль использовал такие стимулы, как местные низконалоговые внутренние "офшорные" зоны, которые он ввел в 2018 году и постоянно совершенствует. Россия также повысила стоимость хранения активов в традиционных гаванях, таких как Кипр или Мальта, тогда как холдинги с международными активами, перерегистрированные в России, могут претендовать на налоговые льготы.

При этом миллиардеры, которые не находятся под санкциями, также ищут новые дома для своих европейских активов и предпочитают юрисдикции, которые Кремль считает дружественными.

В июне Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС. После этого он сосредоточился на плане конфискации прибыли от использования этих активов.

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