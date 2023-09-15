У парламенті Швейцарії закликають приєднатись до групи G7 із пошуку російських активів

Очільник швейцарських "зелених" Бальтазар Глеттлі в п’ятницю закликав Федеральну раду країни приєднатись до робочої групи країн "Групи семи" з пошуку російських активів REPO – крок, який уряд раніше відхилив.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання 20 Minuten.

Глеттлі приєднався до заклику лідера швейцарських лібералів Тьєррі Буркхарта про активніший розшук російських активів після повідомлень у ЗМІ про приплив грошей із Росії до швейцарських банків з початку повномасштабної війни в Україні.

"Швейцарія повинна нарешті покласти край фінансуванню війни Путіна і відстежити гроші, які російські олігархи поклали на рахунки у Швейцарії", – заявив лідер "Зелених".

Політик підкреслив, що швейцарська влада заморозила активів, пов’язаних із Росією, на лише 7,5 мільярда швейцарських франків (7,8 мільярда доларів), тоді як Асоціація швейцарських банкірів оцінює обсяг російських активів у країні у приблизно 150-200 мільярдів франків.

Минулого року "зелені" внесли пропозицію, яку швейцарський парламент має розглянути наступного тижня, про негайне приєднання країни до міжнародної робочої групи REPO, оскільки "на карту поставлена репутація Швейцарії".

Швейцарія на початку квітня отримала лист від послів країни "Групи семи", в якому критикують "лазівки", які, як стверджують дипломати, дозволяють російським активам уникати санкцій у Швейцарії і становлять "репутаційний ризик" для країни.

Влада Швейцарії відповіла на лист, відхиливши прохання приєднатися до робочої групи з пошуку підсанкційних російських активів REPO.