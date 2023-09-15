В парламенте Швейцарии призывают присоединиться к группе G7 по поиску российских активов

Глава швейцарских "зеленых" Бальтазар Глеттли в пятницу призвал Федеральный совет страны присоединиться к рабочей группе стран "Группы семи" по поиску российских активов REPO – шаг, который правительство ранее отклонило.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местное издание 20 Minuten.

Глеттли присоединился к призыву лидера швейцарских либералов Тьерри Буркхарта об активном розыске российских активов после сообщений в СМИ о притоке денег из России в швейцарские банки с начала полномасштабной войны в Украине.

"Швейцария должна наконец положить конец финансированию войны Путина и отследить деньги, которые российские олигархи положили на счета в Швейцарии", – заявил лидер "Зеленых".

Политик подчеркнул, что швейцарские власти заморозили активов, связанных с Россией, всего на 7,5 миллиарда швейцарских франков (7,8 миллиарда долларов), тогда как Ассоциация швейцарских банкиров оценивает объем российских активов в стране примерно в 150-200 миллиардов франков.

В прошлом году "зеленые" внесли предложение, которое швейцарский парламент должен рассмотреть на следующей неделе, о немедленном присоединении страны к международной рабочей группе REPO, поскольку "на карту поставлена репутация Швейцарии".

Швейцария в начале апреля получила письмо от послов страны "Группы семи" с критикой лазеек, которые, как утверждают дипломаты, позволяют российским активам избегать санкций в Швейцарии и представляют "репутационный риск" для страны.

Власти Швейцарии ответили на письмо, отклонив просьбу присоединиться к рабочей группе по поиску подсанкционных российских активов REPO.