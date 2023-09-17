Лаврову верзеться, що США ведуть війну проти Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров своєрідно прокоментував ймовірні наміри Сполучених Штатів надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Лавровові слова пролунали в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, повідомляє "Європейська правда".

Голова російського МЗС повторив звичні тези про те, що рішення США про надання Україні ATACMS "не змінить суті того, що відбувається".

"А відбувається те, що Україну підготували, довгі роки готували для того, щоб її тілами вести боротьбу для завдання стратегічної поразки Росії", – додав Лавров.

"Хай що вони (Сполучені Штати. – Ред.) казали, вони керують цією війною, вони виставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані із супутників. Вони ведуть проти нас війну", – підсумував свої думки російський міністр.

Росія неодноразово використовувала пропагандистський штамп про те, що з нею воює "колективний Захід", аби виправдати нездатність досягти своїх загарбницьких військових цілей в Україні.

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржехка допускає ймовірність війни між Росією і НАТО. Водночас посадовці Альянсу постійно підкреслюють, що докладають зусиль для недопущенні подібної ескалації.