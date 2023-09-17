Четверо сенаторів-республіканців закликають Байдена негайно дати Україні ATACMS

Група з чотирьох сенаторів від Республіканської партії США в суботу скерували президенту Джо Байдену листа, в якому закликали його надіслати тактичні ракетні комплекси ATACMS Україні для захисту проти російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Листа до Байдена з проханням надати ATACMS підписали сенатори-республіканці Том Коттон, Роджер Вікер, Сьюзан Коллінз і Ліндсі Грем.

"Надання ATACMS дозволило б Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики і зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої Росією України", – йдеться в листі.

Сенатори згадують удар по Севастопольському військово-морському порту з використанням британських далекобійних ракет Storm Shadow як доказ ефективності такої зброї й посилення контрнаступу України.

"США цілком здатні надати цю зброю без будь-якого помітного ризику для власної боєздатності. Україна значно послабила російську бойову міць і потребує лише невеликої частини наших накопичених ATACMS. Крім того, США мають можливість виробляти сотні ATACMS і високоточних ударних ракет на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі", – додають вони.

У листі також згадується, що комітет Сенату США з питань збройних сил одноголосно схвалив поправку до закону про національну оборону на 2024 рік, яка закликає Пентагон розглянути можливість відправлення ракет дальнього радіусу дії в Україну.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією.

Напередодні видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.