Туристів у Венеції попереджують про агресивних чайок

В італійській Венеції розвісили оголошення, які попереджають туристів про агресивних чайок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Написи італійською та англійською мовами радять туристам не підходити надто близько до дедалі агресивніших птахів і не годувати їх.

Ці попередження з'явилися після низки інцидентів, коли чайки налітали на туристів, щоб вирвати з їхніх рук бургери та іншу їжу.

Міська рада Венеції також порадила туристам дотримуватися правил, які забороняють сідати і їсти піцу, гамбургери або чипси на сходах міста.

Місцева влада заявляє, що птахи стали "дедалі агресивнішими".

Нагадаємо, з весни 2024 року Венеція запроваджує "вхідний квиток" у місто для гостей, які не залишаються ночувати на ніч – спершу лише у пікові дні.