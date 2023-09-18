Туристов в Венеции предупреждают об агрессивных чайках

В итальянской Венеции развесили объявления, предупреждающие туристов об агрессивных чайках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Надписи на итальянском и английском языках советуют туристам не подходить слишком близко к все более агрессивным птицам и не кормить их.

Эти предупреждения появились после ряда инцидентов, когда чайки налетали на туристов, чтобы вырвать из их рук бургеры и другую пищу.

Городской совет Венеции также посоветовал туристам соблюдать правила, которые запрещают садиться и есть пиццу, гамбургеры или чипсы на лестницах города.

Местные власти заявляют, что птицы стали "все более агрессивными".

Напомним, с весны 2024 года Венеция вводит "входной билет" в город для гостей, которые не остаются ночевать на ночь – сначала только в пиковые дни.