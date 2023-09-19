Єврокомісія після початку Азербайджаном бойових дій у Карабаху нагадала про "діалог" 

Європейська комісія ще оцінює початок військової операції Баку в невизнаному Нагірному Карабаху, але підкреслює важливість "діалогу" і "дипломатичного процесу" на тлі загострення напруженості.

Про це на брифінгу у вівторок заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Це дуже свіже оголошення, яке щойно з’явилося у стрічках новин, тож я не буду коментувати конкретно. Ми оцінюємо інформацію і розвиток подій та спостерігаємо за тим, що відбувається на місці", – сказав Стано у відповідь на прохання прокоментувати бойові дії, які Азербайджан почав вести у вівторок.

Але Стано підкреслив, що у цьому зв’язку може нагадати про довготривалу політику, якої ЄС дотримується стосовно відносин між Вірменією та Азербайджаном.

"Ми закликаємо уникати односторонніх дій, ведення будь-яких військових дій та закликаємо знаходити рішення шляхом діалогу та дипломатичного процесу", – сказав речник.

Стано зазначив, що протягом дня Єврокомісія матиме чіткішу картину подій у Карабаху та надасть свою ширшу реакцію.

У вівторок Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху.

В азербайджанському МЗС стверджують, що "локальні антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху – це реакція на "низку масштабних військових провокацій і терактів" з боку сил Вірменії.