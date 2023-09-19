Еврокомиссия после начала Азербайджаном боевых действий в Карабахе напомнила о "диалоге"

Европейская комиссия еще оценивает начало военной операции Баку в непризнанном Нагорном Карабахе, но подчеркивает важность "диалога" и "дипломатического процесса" на фоне обострения напряжения.

Об этом на брифинге во вторник заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Это очень свежее объявление, которое только что появилось в лентах новостей, поэтому я не буду комментировать конкретно. Мы оцениваем информацию и развитие событий и наблюдаем за тем, что происходит на месте", – сказал Стано в ответ на просьбу прокомментировать боевые действия, которые Азербайджан начал вести во вторник.

Но Стано подчеркнул, что в этой связи может напомнить о долговременной политике, которой ЕС придерживается в отношении отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Мы призываем избегать односторонних действий, ведения любых военных действий и призываем находить решения путем диалога и дипломатического процесса", – сказал спикер.

Стано отметил, что в течение дня Еврокомиссия будет иметь более четкую картину событий в Карабахе и предоставит свою широкую реакцию.

Во вторник Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе.

В азербайджанском МИД утверждают, что "локальные антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе – это реакция на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.