Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у напрямку моря

Північна Корея запустила кілька крилатих ракет в напрямку Жовтого моря рано вранці в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, повідомили південнокорейські військові.

Деталі запуску аналізуються південнокорейськими і американськими розвідувальними органами, йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Це був останній із серії ракетних випробувань і військових навчань, проведених Північною Кореєю протягом останніх тижнів, включаючи невдалий запуск супутника-шпигуна, що викликало нову критику з боку основних політичних партій країни.

У заяві, поширеній державним інформаційним агентством ЦТАК, Міністерство закордонних справ Північної Кореї звинуватило Японію в посиленні напруженості в регіоні через розробку ракет дальнього радіуса дії.

Очікується, що Японія і США незабаром домовляться про спільну розробку ракети-перехоплювача для протидії гіперзвуковим боєголовкам, що розробляються Китаєм, Росією і Північною Кореєю, повідомила минулого місяця японська газета Yomiuri.

У четвер державне агентство ЦТАК повідомило, що Пхеньян провів імітацію ядерного удару "випаленої землі" по цілях по всій Південній Кореї, що викликало критику з боку Сеула.

Спільні щорічні літні маневри Південної Кореї і США, відомі як "Щит свободи Ульчі", завершилися в четвер після 11-денних навчань, які включали повітряні тренування з бомбардувальниками B-1B.

Північна Корея висловила протест проти розгортання американських стратегічних бомбардувальників, запустивши дві балістичні ракети через кілька годин у відповідь.

Пхеньян вже давно засуджує ці навчання як репетицію війни.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США спільно з Японією та Південною Кореєю 31 серпня запровадили санкції проти двох громадян Росії та КНДР, причетних до незаконної розробки Пхеньяном зброї масового знищення та балістичних ракет.