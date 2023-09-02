Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в направлении моря

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря рано утром в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, сообщили южнокорейские военные.

Детали запуска анализируются южнокорейскими и американскими разведывательными органами, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Это был последний из серии ракетных испытаний и военных учений, проведенных Северной Кореей в течение последних недель, включая неудачный запуск спутника-шпиона, что вызвало новую критику со стороны основных политических партий страны.

В заявлении, распространенном государственным информационным агентством ЦТАК, Министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило Японию в усилении напряженности в регионе из-за разработки ракет дальнего радиуса действия.

Ожидается, что Япония и США вскоре договорятся о совместной разработке ракеты-перехватчика для противодействия гиперзвуковым боеголовкам, разрабатываемым Китаем, Россией и Северной Кореей, сообщила в прошлом месяце японская газета Yomiuri.

В четверг государственное агентство ЦТАК сообщило, что Пхеньян провел имитацию ядерного удара "выжженной земли" по целям по всей Южной Корее, что вызвало критику со стороны Сеула.

Совместные ежегодные летние маневры Южной Кореи и США, известные как "Щит свободы Ульчи", завершились в четверг после 11-дневных учений, которые включали воздушные тренировки с бомбардировщиками B-1B.

Северная Корея выразила протест против развертывания американских стратегических бомбардировщиков, запустив две баллистические ракеты через несколько часов в ответ.

Пхеньян уже давно осуждает эти учения как репетицию войны.

Напомним, Министерство финансов США совместно с Японией и Южной Кореей 31 августа ввели санкции против двух граждан России и КНДР, причастных к незаконной разработке Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет.