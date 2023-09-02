ВПС Німеччини долучились до захисту повітряного простору Словаччини

ВПС Німеччини з суботи допомагають захищати повітряний простір члена НАТО Словаччини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTL.

Бундесвер заявив на своєму сайті, що два бойові літаки Eurofighter зі складу 74-ї ескадрильї тактичних ВПС в Нойбурзі-ан-дер-Донау у Верхній Баварії будуть постійно перебувати в готовності до перехоплення непізнаних або ворожих літаків у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації.

Крім того, до 22 грудня у повітряному просторі Словаччини відбуватимуться так звані захисні польоти, про що оголосили військово-повітряні сили в Берліні.

Заплановані також тренувальні польоти над Словаччиною і посадки.

Словаччина є частиною східного флангу НАТО і безпосереднім сусідом України, яка зазнала нападу з боку Росії.

У квітні 2022 року Словаччина передала Україні свій зенітно-ракетний комплекс С-300. На заміну США і Нідерланди розмістили в країні по одному комплексу Patriot з відповідними військами, а Німеччина – два. Слідом за США і Нідерландами німці також вивели свої Patriot зі Словаччини.

Оскільки в березні цього року Словаччина також передала Україні свої радянські винищувачі МіГ-29, вона більше не може самостійно захищати свій повітряний простір. Спочатку це завдання взяли на себе безпосередні сусіди – Польща, Чехія та Угорщина, а тепер долучилася і Німеччина.

Цими вихідними німецькі ВПС також беруть участь у дводенному авіашоу Slovak International Air Fest на словацькому військовому аеродромі в Кучині, що за 42 кілометри на північ від Братислави. Військовий аеродром також використовується ВПС США на підставі угоди між Словаччиною і США.