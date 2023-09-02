ВВС Германии присоединились к защите воздушного пространства Словакии

ВВС Германии с субботы помогают защищать воздушное пространство члена НАТО Словакии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTL.

Бундесвер заявил на своем сайте, что два боевых самолета Eurofighter из состава 74-й эскадрильи тактических ВВС в Нойбурге-ан-дер-Донау в Верхней Баварии будут постоянно находиться в готовности к перехвату неопознанных или вражеских самолетов в воздушном пространстве Словакии в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, до 22 декабря в воздушном пространстве Словакии будут проходить так называемые защитные полеты, о чем объявили военно-воздушные силы в Берлине.

Запланированы также тренировочные полеты над Словакией и посадки.

Словакия является частью восточного фланга НАТО и непосредственным соседом Украины, которая подверглась нападению со стороны России.

В апреле 2022 года Словакия передала Украине свой зенитно-ракетный комплекс С-300. На замену США и Нидерланды разместили в стране по одному комплексу Patriot с соответствующими войсками, а Германия – два. Вслед за США и Нидерландами немцы также вывели свои Patriot из Словакии.

Поскольку в марте этого года Словакия также передала Украине свои советские истребители МиГ-29, она больше не может самостоятельно защищать свое воздушное пространство. Сначала эту задачу взяли на себя непосредственные соседи – Польша, Чехия и Венгрия, а теперь присоединилась и Германия.

В эти выходные немецкие ВВС также участвуют в двухдневном авиашоу Slovak International Air Fest на словацком военном аэродроме в Кучине, что в 42 километрах к северу от Братиславы. Военный аэродром также используется ВВС США на основании соглашения между Словакией и США.