У Ризі відбудуться навчання НАТО з планування операцій

З 3 до 15 вересня в Ризі відбудуться навчання НАТО з планування операцій Steadfast Pyramid 2023 і Steadfast Pinnacle, у яких візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО і країни-партнера Швеції.

Про це повідомили у Департаменті зв'язку Об'єднаного штабу Національних збройних сил Латвії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Мета навчань Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle – удосконалення здібностей вищих і старших офіцерів і командирів до планування та проведення спільних операцій.

Steadfast Pyramid 2023, які триватимуть до 8 вересня, – перша частина навчань, організованих Командуванням трансформації НАТО та Верховним головнокомандувачем Союзних сил НАТО в Європі. У ній беруть участь вищі та старші офіцери для вдосконалення навичок планування персоналу.

Своєю чергою, друга частина навчань Steadfast Pinnacle пройде з 10 до 15 вересня і включатиме підготовку командирів вищої ланки в галузі оперативного планування.

Навчання Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle проводяться в Латвії з 2011 року. Під час навчання Латвія вдосконалює можливості підтримки країни, що приймає, і навички співпраці з іншими членами НАТО і стратегічними регіональними партнерами.

Нагадаємо, головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив, що військові навчання, які невдовзі розпочнуться в Балтійському морі, за участю близько 30 кораблів і понад трьох тисяч військовослужбовців, уперше відпрацьовуватимуть, як реагувати на потенційний російський напад.